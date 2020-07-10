Brezilya'da son 24 saatte 1220 kişi hayatını kaybetti

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1220 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 69 bin 184'e, vaka sayısı da 42 bin 619 artarak 1 milyon 755 bin 779'a yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 349 bin 715 vaka ve 17 bin 118 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 54 bin 43 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok COVID-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi COVID-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

Meksika'da can kaybı 33 bin 526'ya yükseldi

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı 730 artarak 33 bin 526'ya ulaştı.

Meksika'da, COVID-19 vaka sayısı da 7 bin 280 artışla 282 bin 283'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar COVID-19 tespit edilen 172 bin 230 kişi iyileşti.

Meksika'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta virüs nedeniyle ilk ölüm yaşanmıştı.

Hindistan'da ölenlerin sayısı 21 bin 604'e çıktı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 475 kişinin yaşamını yitirmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 21 bin 604'e yükseldi.

Hindistan'da vaka sayısı son 24 saatte 26 bin 506 artarak 793 bin 802'ye çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 495 bin 513 kişi iyileşti.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.