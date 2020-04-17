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Brezilya Sağlık Bakanı görevden alındı

Brezilya'nın Devlet Başkanı Bolsonaro, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede anlaşamadığı Sağlık Bakanı Mandetta'yı görevden aldı.

17 Nisan 2020 Cuma 00:55
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Brezilya Sağlık Bakanı görevden alındı

Brezilya Sağlık Bakanı Henrique Mandetta, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Jair Bolsonaro tarafından görevden alındığımı az önce öğrendim. Bana verilen fırsat için teşekkür ederim." dedi.

Salgını küçümseyen ve COVID-19 tedavisinde henüz onaylanmamış ilaçların kullanılmasını tavsiye eden Bolsonaro'nun, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) salgına karşı uyarılarının göz önüne alınmasını savunan Mandetta ile son zamanlarda anlaşamadığı biliniyordu.

Mandetta, yerel basına yaptığı açıklamada bugün veya yarın istifa edeceğini açıklamıştı.

Bolsonaro, koronavirüsü "küçük bir grip" olarak nitelendirdi

Bolsonaro ile arasındaki anlaşmazlığa ilişkin Mandetta, daha önce basına yaptığı açıklamada "Brezilya halkı, COVID-19 salgınıyla mücadelede alınacak önlemler için devlet başkanını mı sağlık bakanını mı dinleyeceğini bilmiyor." şeklinde konuşmuştu.

Devlet Başkanı Bolsonaro ise COVID-19'u "küçük bir grip" olarak nitelendirmiş, ülkesinde karantina ilan eden valileri eleştirmiş ve sosyal izolasyonun önerildiği dönemde sokağa çıkarak destekçileriyle bir araya gelmişti.

Ekonomik tedirginlik nedeniyle halkı karantinaya uymamaya davet eden Bolsonaro'nun Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından paylaştığı, sosyal izolasyona karşı halkı sokağa davet ettiği videoları da salgınla mücadeleye kötü örnek olabileceği gerekçesiyle internet sağlayıcılar tarafından kaldırılmıştı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, 1736 kişinin ölümüne neden olan ve 28 bin 320 kişide görülen COVID-19'dan bölgede en çok etkilenen ülke olarak öne çıkıyor.

Anahtar Kelimeler:
BrezilyaKoronavirüsCoronavirüs
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