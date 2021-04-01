Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
banner95
Öğrencilere cinsel içerikli mesajlar
Öğrencilere cinsel içerikli mesajlar
İfadede ismi verildi
İfadede ismi verildi
Cezaları düşürüldü
Cezaları düşürüldü
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Flaş Haber
31'i yerel 35 pozitif vaka!
Kapat

Brezilya’da günlük can kaybı 4 bine yaklaştı

Brezilya’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 3 bin 950 kişi hayatını kaybederken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 321 bin 886’ya ulaştı.

01 Nisan 2021 Perşembe 13:53
51 Okunma
Brezilya’da günlük can kaybı 4 bine yaklaştı

Latin Amerika ülkelerinden Brezilya’da yeni tip korona virüse bağlı günlük can kaybının 4 bine yaklaştı.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 bin 950 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 321 bin 886’ya ulaştığını açıkladı.

Son 24 saatte 89 bin 200 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı da 12 milyon 753 bin 258 oldu.

ABD’nin ardından dünya genelinde salgından en çok etkilenen ülke olan Brezilya'da iyileşenlerin sayısı ise 11 milyon 169 bin 937’ye ulaştı.

Brezilya kabinesinde 6 isimde değişiklik
Geçtiğimiz günlerde Brezilya kabinesinde 6 isimde değişikliğe gidilmişti. Salgını hafife aldığı için eleştirilen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkenin Savunma, Dışişleri ve Adalet Bakanlarının yanı sıra Brezilya başsavcısı, hükümet sekreteri ve kabine şefliğine de yeni isimler atamıştı. Böylece Bolsonaro, Ocak 2019'da göreve başlamasından bu yana kabinesinde en geniş kapsamlı revizyonunu gerçekleştirmişti.

Anahtar Kelimeler:
BrezilyaKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB'nin aşı pasaportunda hangi aşılar geçerli olacak?
AB'nin aşı pasaportunda hangi aşılar geçerli olacak?
Joe Bıden 2.3 trilyon dolarlık ABD İş Planı olarak da bilinen altyapı planını duyurdu
Joe Bıden 2.3 trilyon dolarlık ABD İş Planı olarak da bilinen altyapı planını duyurdu
Fransa'da gidişat kötü: Sokağa çıkma yasağı yeniden geldi
Fransa'da gidişat kötü: Sokağa çıkma yasağı yeniden geldi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim