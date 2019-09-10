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British Airways pilotlarının dün başlattığı grev devam ediyor

İngiliz havayolları British Airways pilotlarının dün başlattığı grev devam ediyor.

10 Eylül 2019 Salı 10:04
British Airways pilotlarının dün başlattığı grev devam ediyor

British Airways yönetimi ve pilotlar arasındaki ücret artışı görüşmelerinde anlaşmaya varılamamasının ardından, British Airways pilotları dün ve bugün olmak üzere iki günlük grev başlatmıştı.

İngiltere’den kalkış yapacak British Airways uçuşlarının büyük kısmında iptal yaşanırken binlerce yolcuya havaalanlarına gelmemeleri uyarısında bulunuldu.

Greve toplam 4 bin pilotun katıldığı, planlanan bin 600 uçuşun iptal edileceği tahmin ediliyor.
Pilotlar temmuz ayında üç yıl boyunca yapılacak yüzde 11,5 seviyesindeki ücret artışını kabul etmemişti.
Geçen hafta İngiltere Başbakanlığı, British Airways yönetimine ve pilotlara bir an önce uzlaşmaları konusunda çağrıda bulunmuştu.

(BRT/AA)

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Anahtar Kelimeler:
British AirwaysHaber
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