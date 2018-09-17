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Brüksel'de 'Arabasız Gün' Etkinliği

BAŞKENT BRÜKSEL'DE TÜM YOLLARIN ARAÇLARA KAPATILARAK YAYA VE BİSİKLET GEÇİŞİNE AÇILMASIYLA HALK SOKAKLARIN KEYFİNİ ÇIKARDI

17 Eylül 2018 Pazartesi 13:38
Brüksel'de 'Arabasız Gün' Etkinliği

Belçika'nın başkenti Brüksel'de tüm yolların araçlara kapatılarak yaya ve bisiklet geçişine açılmasıyla başkentliler sokakları doldurdu.

Ülkede her yıl eylül ayının üçüncü pazar günü düzenlenen “Arabasız Gün” etkinlikleri bu yıl da renkli görüntülere sahne oluyor.

Brüksel’in 19 belediyesindeki yollar saat 09.30'dan 19.00'a kadar araçlara kapalı olacak.

Vatandaşlar, arabaların boşalttığı sokaklarda yürüyüş yapmanın keyfini çıkarırken, bazı vatandaşlar ise yollarda kaykay, paten ve bisikletle gezdi.

Brüksel Belediyesi de şehrin çeşitli yerlerinde, oyunlar, spor müsabakaları, müzik dinletileri gibi etkinlikler düzenledi.

Öte yandan, Brüksel'de toplu taşıma bugüne özel ücretsiz yapıldı.

160 kilometrelik alanın araç trafiğine kapatıldığı başkentteki "Arabasız Gün"de, araçların ancak özel izinle ve geçerli nedenlerle şehir trafiğine çıkmasına müsaade ediliyor.

Toplu taşıma araçlarına, ambulanslara ve itfaiyelere ise kent merkezinde saatte 30 kilometre hız sınırı uygulanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
BelçikaBrükselArabasız Gün
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