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Bu adaya yerleşenlere ayda 3 bin 160 lira

Yunanistan'ın Küçük Çuha Adası'nda belediye, nüfusu artırmak için yeni bir uygulama başlattı. Küçük Çuha Belediyesi, adaya yerleşecek ailelere ayda 500 Euro (yaklaşık 3 bin 160 lira) vereceğini açıkladı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:13
Bu adaya yerleşenlere ayda 3 bin 160 lira

Küçük Çuha, Girit ve Çuha adaları arasında bulunuyor. 51 kilometrekarelik adada sadece sadece 24 kişi yaşıyor.

Küçük Çuha yetkilileri, gıda alışverişi yapılabilecek az sayıdaki dükkan ve sınırlı kaynaklarına rağmen “sınırsız huzur” vaat ediyor.

Küçük Çuha Belediye Başkanı Andreas Çarçalakis, “Yerimiz çok güzel. Kışlarımız biraz çetin geçiyor. Adamızı canlandıracak aileler arıyoruz. Birkaç gün önce üç küçük çocuk ailesiyle buraya yerleşti ve adamız bir anda şenlendi. Küçük Çuha’yı yeniden çocuk sesleriyle dolduracak üç genç aile arıyoruz” dedi.

BBC Türkçe’nin haberine göre; adanın internet sitesinde Küçük Çuha “modernleşmemiş minik bir yer” olarak tanımlanıyor.

İtalya’da da kentlere göç sonrası nüfusu azalan bazı köy ve kasabalar yerleşimi özendirmek için benzer yollara başvurmuştu.

Campania bölgesindeki Zungoli kasabası, tamir gerektiren evleri 1 Euro’dan satışa çıkarmıştı.

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