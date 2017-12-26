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Bu üniversitede kız ve erkekler bir arada oturamıyor!

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Pakistan'da bir üniversitede, kız ve erkek öğrencilerin yan yana oturmaları yasaklandı...

26 Aralık 2017 Salı 18:23
Bu üniversitede kız ve erkekler bir arada oturamıyor!
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Pakistan’ın Çarseda bölgesinde bulunan Bacha Khan Üniversitesi’nde, kampüs sınırları içinde kız ve erkek öğrencilerin aynı etkinliklerde bir araya gelmesi ve yan yana oturmaları yasaklandı.

Yeni yönetmeliğe göre, kız ve erkek öğrenciler kampus sınırları içerisinde beraber yürüyemeyecekler ve oturamayacaklar. Yönetmelikte ayrıca, “kurala uymayanların uyarı yapılmadan cezalandırılacakları” belirtildi.

Üniversitenin Disiplin Kurulu Başkanı Dr. Mohammad Shakeel, yönetmeliğin öğrencilerin vakitlerini doğru kullanmalarını sağlamak için oluşturulduğunu söyledi ve “Bütün gün başıboş bir şekilde oturup hiçbir şey yapmadan duruyorlar. Bu durumun önüne geçmek için üniversite yönetimi kız ve erkek öğrencilerin kampüs içindeki etkinliklerde bir araya gelmelerini yasakladı” dedi.

Kız ve erkek öğrencilerin bir araya gelmesinin yasaklanması dışında yayınlanan yönetmelikle okul yönetimi kampüs içerisinde sigara içilmesini, çatıya çıkılmasını, üniversiteye yeni kayıt olan öğrencilerle uğraşılmasını, kampus içinde amaçsızca dolaşılmasını ve Pakistan’da erkeklerin yaygın olarak giydiği bir kıyafet olan Chadar kıyafetinin erkekler tarafından giyilmesini yasakladı.

Yönetmeliğin Aralık ayının başında yayınlanmasından bu yana 13 öğrenci sigara içtikleri, beş öğrenci çatıda oturdukları ve dört öğrenci de disiplin kurallarını bozdukları nedeniyle ceza aldı.

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