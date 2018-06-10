Bulgaristan Başbakanı Borisov Türkiye'ye gidiyor

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 13 Haziran'da Türkiye'ye gidecek.
Yıldırım ile Borisov'un görüşmesinde ekonomi, enerji, kültürel ikili iş birliği ve soydaşlarla ilgili konuların yanı sıra bölgesel meseleler de ele alınacak.
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 13 Haziran'da Türkiye'ye gidecek...
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 13 Haziran'da Türkiye'ye gidecek.
Yıldırım ile Borisov'un görüşmesinde ekonomi, enerji, kültürel ikili iş birliği ve soydaşlarla ilgili konuların yanı sıra bölgesel meseleler de ele alınacak.