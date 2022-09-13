Bunun adı cinayet karantinası! Korkunç iddialar var

Doğu Türkistanlılara yönelik soykırıma varan politikalar uygulayan Çin, bu sefer yeni bir bahane buldu. Koronavirüsün arttığını bahane ederek Doğu Türkistanlıları ev hapsine alıyor, Uygurların sokağa çıkarak herhangi bir ürünü tedarik etmesine izin verilmiyor ve Uygur Türklerini evlerine hapsedecek şekilde ölüme terk ediyor. Evlerinden çıkmalarına izin verilmeyen hatta sosyal medyada yayımlanan çok sayıda videoda kameralara yansıyan görüntülerde halkın evden çıkmaması için kapılar kaynak yapılıyor.

‘KAPILARI KİLİTLEYİP ZİNCİRLE BAĞLADILAR’

Uygurlular, Sarıyer Tarabya’da bulunan Çin’in İstanbul Konsolosluğu önünde toplanarak Çin Halk Cumhuriyeti’nin uyguladığı bu yeni zulüm politikasını protesto etti. Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, Çin yönetiminin Uygurluları ev hapsine aldığını belirterek “Kapıları kilitledi, zincirle bağladı, mühürledi. Bu yetmiyormuş gibi kaynak makinaları ile evlerin kapılarını kaynak yaparak giriş çıkışları engelledi. 45 gündür başta Gulca şehri olmak üzere birçok şehirde kardeşlerimiz açlıkla ölüme terk edildi.

KORKUNÇ İDDİA! KOBAY OLARAK MI KULLANIYORLAR?

“Doğu Türkistan’da bu soykırım yaşanırken, kardeşlerimiz karantinaya alınırken şundan şüphe ediyoruz. Acaba Çin, 1-2 ay önce ekiplerini göndererek onlara başka türlü virüs mü bulaştırdı? Doğu Türkistanlıları hayvanlara dahi reva görülmeyen bir kobay olarak biyolojik test için acaba ölümlerini mi hazırlıyor? Bu konu çok dikkat çekici. Neden Doğu Türkistanlılar evden çıkamıyor? Niçin hastanelere kabul edilmiyor? Niçin filiyasyon çalışmaları yine Uygurlar yapıyor? Dünya Sağlık Örgütü Çin’in virüsü bahane ederek bir milleti topyekûn katletmesine göz mü yumacak? Maalesef göz yumuyor.” diye konuştu.

‘DOĞU TÜRKİSTANLININ SESİ OLUN’

Grup adına basın açıklamasını okuyan İparhan Uygur ise şunları kaydetti: “Bıçağın kemiğe dayandığı şu süreçte tüm Müslüman liderlere şunu söylemek istiyorum. Çin hükümetinin Doğu Türkistan’da Müslümanlara yaptıkları bazı kişilerin söylediği gibi Amerikan propagandası değildir. Bizzat Çin hükümetinin alçak emelleridir. Artık ses çıkarmamanız için hiçbir sebep kalmadı. Hala neyi bekliyorsunuz? 35 milyon Doğu Türkistanlının sesi olmaya devam edeceğiz” dedi.

‘TÜRKİYE BU DURUMA SES ÇIKARSIN’

Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği, Çin’in ‘sıfır kovid’ bahanesiyle Urumçi, Kaşgar ve Gulca şehrinde hayata geçirdiği açlık soykırım politikasının değerlendirdiği durum özet raporu yayımladı. Özellikle Gulca kentindeki Uygur Türklerinin açlıkla mücadele ettiğine dair bilgilerinin yer aldığı raporda “Genelde Doğu Türkistan’da özelde ise Gulca’da Çinlilerin ve Uygurların oturduğu tüm bölgeler karantina adıyla kapatılsa da Çinlilerin oturduğu bölgelerde daha gevşek bir uygulama yapılırken, Çinlilerin günlük temel ihtiyaçları olağan bir şekilde karşılandı. Ağustos ayının sonlarına gelindiğinde ise Çin devlet görevlilerinin Uygur Türkleriyle Çinliler arasında ciddi ayrımcılığa giderek Uygur Türklerinin temel gıda ihtiyaçlarının tedariklerini zorlaştırdığı bölgeden gelen bilgilerle iyice anlaşılır duruma geldi” ifadelerine yer verildi. Dernek tarafından yayımlanan raporda Türkiye’ye çağrıda bulunarak, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti başta olmak üzere uluslararası toplum bu duruma ses çıkarmaz ve Çin’in toplu imha politikalarını açığa çıkarmazsa çok sayıda masum insanın hayatlarını kaybetmesi kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır” ifadelerini kullanıldı.