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Burkina Faso'da Çatışma: 13 Ölü

 Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun merkez kuzey (Yirgou-Foulbe) bölgesinde yerel topluluklar arasında çıkan çatışmada 13 kişi hayatını kaybetti.

03 Ocak 2019 Perşembe 12:12
Burkina Faso'da Çatışma: 13 Ölü

Yerel basındaki haberlere göre, Barsalogho kentine bağlı Yirgou köyüne saldırı düzenleyen kimliği belirsiz silahlı kişiler, köy muhtarının da aralarında olduğu 6 kişiyi öldürdü.

Yirgou sakinlerinin de saldırganlara yardım ettikleri gerekçesiyle bölgedeki Fulani kabilesinden 7 kişiyi öldürdüğü belirtildi.

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Bölge Valisi NandySomeDiallo, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edildiğini aktararak köy halkını sakin olmaya çağırdı. Diallo, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BoucleduMouhoun bölgesine bağlı Sourou ilindeki Toeni'de geçen hafta perşembe günü düzenlenen terör saldırısında, 10 jandarma pusuya düşürülerek öldürülmüştü. Bu olayın ardından ülkenin 13 bölgesinden 7'sinde olağanüstü hal ilan edilmişti.

Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına maruz kalıyor. Önceleri ülkenin kuzeyinde ve Sahel bölgesinde yoğunlaşan ardından Batı ve BoucleduMouhoun bölgelerine yayılan saldırılarda resmi verilere göre en az 300 kişi yaşamını yitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Batı AfrikaBurkina Faso
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