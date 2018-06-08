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Burundi Devlet Başkanı Nkurunziza aday olmayacak

Burundi'de, anayasayı değiştirerek 2034'e kadar görevde kalmaya çalışmakla itham edilen Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza, 2020 seçimlerinde aday olmayacağını bildirdi.

08 Haziran 2018 Cuma 09:58
Burundi Devlet Başkanı Nkurunziza aday olmayacak

Burundi'de, anayasayı değiştirerek 2034'e kadar görevde kalmaya çalışmakla itham edilen Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza, 2020 seçimlerinde aday olmayacağını bildirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, önerdiği anayasa değişikliğinin 19 Mayıs'ta yapılan referandumla kabul edilmesi sonrası 2034'e kadar görevde kalma şansı olan Nkurunziza, bir sonraki seçimlerde aday olmayacağını duyurdu.

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Göreve 2005'te parlamento tarafından seçilerek gelen, ardından 2010 ve 2015 seçimlerini kazanan Nkurunziza'nın önerdiği değişikliğin kabulüyle devlet başkanının görev süresi 5 yıldan 7 yıla çıkmıştı.

Eski yasaya göre devlet başkanı, sadece 2 dönem görev yapabiliyordu. Yapılan değişiklik sayesinde, eski görev süresi sayılmayacak Devlet Başkanı Nkurunziza'nın, 2020 ve 2027'deki seçimlere katılabileceği ve 2034'e kadar görev yapabileceği belirtiliyordu. 

Nkurunziza'nın 2015 adaylığı da ülkede siyasi kriz ve şiddet olaylarının çıkmasına neden olmuştu. Muhalefet, Nkurunziza'nın üçüncü kez aday olamayacağını savunurken, Devlet Başkanı, ilk görev süresinde halk tarafından değil parlamento tarafından seçildiğini öne sürmüştü.

Yaşanan olaylarda binden fazla insan hayatını kaybederken, yaklaşık 400 bin kişi yerinden olmuştu.

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