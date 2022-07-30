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Büyükannenin vasiyeti şoke etti!

Meksikalı bir aile büyükannelerinin akılalmaz vasiyetini gerçekleştirdi. Ancak yaşlı kadının vasiyetinin mezar taşının üstüne dikilmiş 600 kiloluk bir penis heykeli olduğu ortaya çıkınca tüm halk şoke oldu. Yaşlı kadını temsil etmek amamcıyla yerleştirilen heykelin yerleştirilmesi, 99 yaşındaki merhum Catarina'nın ailesi için ise oldukça heyecanlıydı.

30 Temmuz 2022 Cumartesi 12:21
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Büyükannenin vasiyeti şoke etti!
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Meksika'dan vefat eden bir büyükannenin ölürken garip bir dileği vardı çünkü 99 yaşındaki kadın mezarı için geleneksel haçlar veya kuleler değil, mezar taşının üzerine dikilmiş büyük bir penisin hayal etmişti. Ailesi bu dileği gerçekleşmekten mutlu ve heyacanlı olsa da, halk gördükleri şey karşısında şoke oldu.

ONU TEMSİL EDİYOR

Büyükanne Catarina aileye penis anlamına gelen Meksikalı bir argo sözcük olan "verga" demekten her zaman keyif aldığından, devasa heykel Catarina'nın sevgisinin ve yaşam sevincinin bir temsili olarak görülüyor.

AİLEDE BİR İLTİFATTI

Torunu Álvaro Mota Limón, büyükannesi bu kelimeyi, kötü niyetli bir hakaret yerine bir iltifat olarak kullandığını anlattı. Limón, 99 yaşındaki büyükannesinin bu heykelin "dürüstlük, cesaret, tutku ve aynı zamanda sevgi ve neşe" ifade etmesini amaçladığını söyledi.

ŞİMDİ BELEDİYE BAŞKANI

Catarina'nın büyüdüğü memleketi Doña Cata'nın eski bir belediye başkanı olan Limón "Açık fikirli olunmadığı için bazı şeyler gizlendiği ve bastırıldığından, Meksikalı her şeyin paradigmasını kırmak istedi. Her zaman çok avangarddı, olaylar hakkında çok ileri görüşlüydü." diye anlattı.

penis

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