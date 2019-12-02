Buzdolabında 'bir yıl dayanan' yeni elma türü

Cosmic Crisp (Kozmik Kıtır) adı verilen elma türü, Honeycrisp ve Enterprise türü elmaların melezlenmesiyle elde edildi.

Washington Devlet Üniversitesi'nde ilk denemesi 1997'de yapılan melez elmanın piyasaya sürülebilir hale getirilmesi için bugüne kadar 10 milyon dolar harcandı.

Meyvenin sulu, kıtır ve sert olduğu söyleniyor.

Elmanın yaratım sürecinin liderlerinden Kate Evans, "Bu çok kıtır, görece sert, tatlılık ve mayhoşluk dengesi iyi ve çok sulu bir elma" diyor.

Evans, elmanın dışının kararmasının uzun zaman aldığını, buzdolabında 10 - 12 ay arası taze kalabildiğini belirtiyor.

Bugüne kadar 12 milyon Cosmic Crisp ağacı ekildi. Üniversitenin sıkı lisanslama politikası nedeniyle elma ağaçları şimdilik sadece Washington'da ekilebiliyor.

Yaratılış sürecinde WA38 adıyla bilinen bu elmaya, koyu kızıl kabuğu üzerinde küçük beyaz lekeler barındırmasının gökyüzünü anımsatması nedeniyle Kozmik Kıtır adı takıldı.

Washington ABD'de en fazla elmanın yetiştirildiği eyalet. Elma ABD'de muzun ardından en popüler ikinci meyve.