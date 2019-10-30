Cadılar Bayramı partisinde dehşet: Ateş açıldı, onlarca yaralı var

ABD'nin turistik kentlerinden Los Angeles'ın Long Beach bölgesinde düzenlenen bir Cadılar Bayramı partisine dehşet yaşanıyor... En az bir saldırganın dahil olduğu silahlı saldırıda en az 3 kişi yaşamını yitirdi. 12 kişinin vurulduğu belirtildi.