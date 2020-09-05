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Cakarta'da maskesiz yakalanmanın cezası 'tabutta yatmak'

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki yetkililer, maske takma kurallarını ihlal edenlerden tabutun içine uzanmalarını ve eylemlerini düşünmelerini istiyor.

05 Eylül 2020 Cumartesi 11:14
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Cakarta'da maskesiz yakalanmanın cezası 'tabutta yatmak'
Corona virüs salgınında maskenin öneminin anlaşılması için Cakarta ilginç bir uygulama deniyor.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Kalisari'de maskesiz yakalananlar tabuta konularak sergileniyor.
Bulundukları yerden çıkmaları için de 100'e kadar saymaları gerekiyor.
Doğu Cakarta Kamu Düzeni Dairesi başkanı Budhy Novian ''Covid-19 ile gerçek bir tabutun içine yatırılma riski var'' diyerek uygulamanın önemine değindi.
Ayrıca maske öneminin anlaşılması için bu uygulamanın birkaç gün daha devam edeceği belirtildi.
Anahtar Kelimeler:
EndonezyaKoronavirüs
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