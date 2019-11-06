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California'da iki cinayet zanlısı, tuvaletin tavanını delerek kaçtı

ABD'nin California eyaletinde iki cinayet zanlısının tuvaletin tavanında 55 santimetrelik delik açarak kaçtıkları açıklandı.

06 Kasım 2019 Çarşamba 12:04
California'da iki cinayet zanlısı, tuvaletin tavanını delerek kaçtı

Salinas polisi, farklı cinayetlerden yargılanmayı bekleyen 21 yaşındaki Santos Samuel Fonseca ve 20 yaşındaki Jonathan Salazar'ın hapishanenin "kör noktasını" bulduklarını açıkladı.

Tuvaletin üzerindeki hava boşluğu, hapishanenin arka bahçesine çıkıyor. Bu bölümde dikenli tel bulunmuyor.

İkisi de 1,70 boyunda olan zanlıların bazı noktalarda genişliği 27 santimetreye düşen hava boşluğundan geçerken de zorlanmadıkları tahmin ediliyor.

Santos Samuel Fonseca (solda) ve Jonathan Salazar (sağda) Monterey County hapishanesinden kaçtılar.Telif hakkıMONTEREY COUNTY ŞERİFİ
Image captionSantos Samuel Fonseca (solda) ve Jonathan Salazar (sağda) Monterey County hapishanesinden kaçtılar.

'Silahlı ve tehlikeli'

Pazar günü ortaya çıkan firarın ardından bölgede operasyon başlatıldı. Polis "silahlı ve tehlikeli" dediği zanlılar için 5.000 dolar ödül koydu.

Santos Samuel Fonseca ve Jonathan Salazar geçen yıl gözaltına alınmıştı.

Fonseca Haziran 2018'de dört gün arayla iki kişiyi öldürmekle suçlanıyor.

Salazar hakkında da Ekim 2017'de 20 yaşındaki bir kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla dava açılmıştı.

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