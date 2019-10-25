Çavuşoğlu: ABD’ye nota verdik

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarda bulunmak için gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, terörist Mazlum Kobani ile ABD'nin görüşmesi ile ilgili olarak, "Hakkında kırmızı bülten olan teröristle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez. Teröristleri meşrulaştırmaya başladığımız zaman yarın Bağdadi ile de görüşürler. Teröristlerle diyaloğa girmek geleneksel hale geldi" dedi. Çavuşoğlu, bu konuda ABD'ye yazılı nota verdiklerini de vurguladı.