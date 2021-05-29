Çavuşoğlu'nun Yunanistan temasları yarın başlıyor

Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerine karşı uyguladığı inkar politikası son dönemde daha da görünür hale geldi. Konu Türkiye'nin yakından takibinde.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 30-31 Mayıs tarihli Yunanistan ziyaretinin de ana gündem maddelerinden biri bu konu olacak.

Batı Trakya Türklerine destek

Çavuşoğlu, başkent Atina'da resmi temaslarda bulunacak. Öncesinde ise Batı Trakya'da Türk Azınlığı ile bir araya gelecek.

Çavuşoğlu'nun bölgeye ziyareti öncesinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal da Yunan mevkidaşı ile Kavala'da görüşecek. Batı Trakya Türklerine "yanınızdayız" mesajı verilecek.

Miçotakis'e 'Yunan çocuğu' tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türk Azınlığa ilişkin "Yunan çocukları" ifadesini kullanmasına tepkiler de sürüyor.

Batı Trakya Türk Azınlığı İskeçe Müftüsü Ahmet Mete Miçotakis'e tepki gösterdi. "Zamanında okullarımızın tabelalarına Türk kelimesini onlar yazdılar" dedi.

"Diplomalarımızı Türkçe verdiler, bizden Türkçe konuşmamızı istediler. Şimdi ise siz Yunansınız diyorlar" açıklamasını yaptı.

Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerine karşı inkar politikasını eleştiren Mete, bazı kesimlerin iki halkın düşman olması için çalıştığını dile getirdi.