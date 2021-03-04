CDC’den ‘Zombi Hazırlık’ genelgesi: Bir kit alın, bir plan yapın, hazırlıklı olun

16’ncı yüzyılda, Fransız filozof ve astrolog Nostradamus, 2021 yılında bir zombi kıyameti olacağını öngörmüştü. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri de (CDC), kişilerin her ihtimale karşı hazırlıklı olduğundan emin olmak adına 2011 yılında sitesinde yayınladığı “Zombi Hazırlık” bölümünü güncelledi. Diğer afet hazırlıklarına dikkat çekmek amacıyla ironik olarak paylaşılan sayfada, “Zombi hazırlığı aracılığıyla tüm tehlikelere hazırlıklı olma konusunda çok çeşitli kitlelere ulaşmaya ve onlarla etkileşim kurmaya devam ediyoruz" denirken öğretmenler için de hazırlık posteri yayınladı. Posterde bir zombi yüzü yer alırken, yanında "Bir kit alın. Bir plan yapın. Hazırlıklı olun" ifadeleri yer aldı. Afet uzmanları ise, Zombi hazırlığı olarak adlandırılan kılavuzun felaket hazırlıklarını eğlenceli hale getirmek için bir yol olduğunu belirtirken, CDC için, “Sadece 'sel' veya 'kasırga' yerine 'zombi' kullanıyorlar” ifadelerini kullandılar.

Ünlü Fransız filozof ve astrolog Michel de Nostredame, yani bilinen adıyla Nostradamus’un 16’ncı yüzyılda, “2021 yılında dünyayı zombi istilası saracak” ön gürüsü üzerine ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yeni genelge yayınladı.

İlk olarak 2011 yılında CDC’nin resmi sitesinde faaliyete geçen “Zombi Hazırlık” bölümü, geçtiğimiz gün güncellenerek yayına alındı.

ZOMBİ HAZIRLIĞI DENEREK TÜM AFETLERE HAZIRLIK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ

Foprbes’in haberine göre açılış sayfasında, "Zombilerin, zombi kıyametinin ve zombi hazırlığının neden CDC’nin web sitesinde yer aldığını merak ediyor musunuz?” ifadeleriyle paylaşılan yazıda CDC, afetlere hazırlıklı olmanın önemi hakkında ciddi bir mesaj yayınlamış olsa da bunun bir şaka olduğunu açıkça ortaya koydu.

CDC, “’'Zombi hazırlığı' aracılığıyla tüm afetlere ve tehlikelere hazırlıklı olma konusunda çok çeşitli kitlelere ulaşmaya ve onlarla etkileşim kurmaya devam ediyoruz" ifadeleri kullanılan yazıda, bir uyarı posteri paylaşıldı.

‘ZOMBİLER İÇİN EVDE SAKLANACAK YER ARAYIN’

İronik yazısında özellikle öğretmenlere uyarıda bulunan CDC, bir zombi yüzünün yer aldığı posterde, "Bir kit alın. Bir plan yapın. Hazırlıklı olun" ifadelerini kullandı.

Sadece zombi değil herhangi bir felaket durumunda en az 72 saat yetecek seviyede evde yiyecek, su ve tıbbi malzemeler, yedek güç kaynakları, tıbbi kayıtlar gibi belirli araçlara sahip olmanın öneminden bahsedilen kılavuzda, zombi kıyametine özel olarak evde saklanacak bir yer aranması gerektiğinin altı çizildi.

‘SİZİ ISIRIRSA DİYE İLAÇ BULUNDURUN’

“Kaçmanıza rağmen bir zombi sizi ısırırsa tedavi etmek için kullanılacak ilaçlar bulundurulması gerektiğinin altını çizen CDC, kişi başına günde bir galon su bulundurulmasını önerdi.

Hazırlanan Zombi hazırlık kılavuzuyla ilgili açıklamada bulunan afet hazırlık uzmanları ve doktorlar, kampanyanın oldukça akıllıca olduğunu söylediler.

‘DİKKAT ÇEKİCİ BİR AFET HAZIRLIĞI MESAJI’

Buffalo Üniversitesi'nde Jacobs Tıp ve Biyomedikal Bilimler Okulu'nda profesör olan John Sellick, "Bence harika. Covid-19’da gördüğümüz gibi, afete hazırlık çok önemlidir" derken Prepare with Cher'in kurucusu FEMA sertifikalı doğal afete hazırlık eğitmeni Cheryl Nelson da,”Bunun harika olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle dikkat çekiyor ve hazırlanmayı eğlenceli hale getiriyor. Afetlere hazırlık mesajını vermenin yaratıcı yolları ne kadar fazlaysa o kadar iyidir” şeklinde konuştu.

New Jersey Eyalet Üniversitesi, Rutgers'de sosyoloji profesörü olan Lee Clarke, zombi hazırlığının "Basmakalıp, önemsiz ve eğlenceli" görünebileceğini ancak "tüm mesajların orada" olduğunu söyledi. Clarke, “"Sadece 'sel' veya 'kasırga' yerine 'zombi' kullanıyorlar. Zombiler insanlara daha ilginç geliyor ve insanları kendine çekiyor" şeklinde konuştu.

NTV