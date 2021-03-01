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Çek Cumhuriyeti'nde vakalar çığırından çıktı

Küresel olarak Covid-19 vaka sayısında düşüş yaşanırken, Çekya'da vaka sayısı rekor seviyelere ulaştı. Zamanında tedbir almadığı için eleştirilen hükümet, sıkı kısıtlamalar getirecek.

01 Mart 2021 Pazartesi 12:35
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Çek Cumhuriyeti'nde vakalar çığırından çıktı

Covid-19 vaka sayıları dünyada düşüyor, Çek Cumhuriyeti’nde ise rekora koşuyor. Dünyanın epidemiyolojik haritasında 10 milyonluk Çek Cumhuriyeti, kırmızı alarm veriyor.

Virüsün yeni, daha bulaşıcı türü ülke geneline yayıldı ve Çek hastanelerini çöküşün eşiğine getirdi. Ölüm oranı 20 bini geçti. Çek Cumhuriyeti dünyadaki en yüksek can kaybı olan ülkeler arasına girdi. 

Covid-19 kıyametini neden yaşıyor?

Avrupa Birliği'nin bir üyesi olan Çek Cumhuriyeti, aşılara, tıbbi ekipmana, takip ve izleme teknolojisi çözümlerine erişime sahip.

Demokratik olarak seçilmiş bir hükümeti var. Sağlık sistemine önem veriliyor, ekonomisi de oldukça güçlü.

Uzmanlar geniş imkanlara sahip ülkede atılan yanlış adımların, alınan geç kararların ve hatalı halk sağlığı mesajlarının bir sonucu olarak Covid-19 felaketi yaşandığını öne sürüyor.

Kısıtlamalar yeni başladı

Hükümet, pazartesi gününden itibaren çok katı bir karantina süreci uygulamaktan başka seçeneği olmadığını kabul etti.

Ancak  geç gelen karar nedeniyle eleştirilerin de hedefi oldu. "Tedbirleri zamanında almakla 10 gün beklemek arasında çok büyük bir fark var” diyen uzmanlar “10 günlük bir gecikme, salgının iki katına çıkması anlamına geliyor" tepkisini gösterdi.

Hükümetin yanlış kararları

Hükümeti yılbaşı öncesi mağazaları yeniden açmaya karar vermesi ve ocak ayı başlarında ortaya çıkan yeni varyanta karşı önlem almaması nedeniyle eleştiren uzmanlar “Yeni bir hata yapılmaması için dua ediyoruz" dedi.

Halkın komplo teorilerine inanması ve virüsten kaynaklanan riskin abartıldığını düşünenlerin artmasının da salgının yayılmasında önemli rol oynadığı belirtiliyor.

Çek medyasının da pandeminin başlarında yaşanan kafa karışıklığına katkıda bulunduğu belirtiliyor.

Ülkenin salgının ilk dalgasını, kısıtlamara yönelik erken bir karar sayesinde nispeten zarar görmeden geçirmesinin de bu görüşün yayılmasında etkili olduğu vurgulanıyor.

Uzaktan eğitime geçiliyor

Ülke  İngiltere de dahil olmak üzere diğer bazı ülkelere kıyasla daha az ksıtlamalar uygulanıyordu.

Hafta başından itibaren kısıtlamalar sıkılaştırıldı. İnsanların evlerini terk etmelerine izin verilmeyecek ve küçük çocuklar için uzaktan öğrenime geçilecek. Bölgeler arasında seyahat etmek yasaklanacak.

Diğer ülkeleri de tedirgin etti

Yeni koronavirüs varyantlarından korkan Almanya, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti ile kısmi sınır kapama kararı ile dikkat çekmişti.

Almanya Çekya ve Avusturya’nın Tirol bölgesinden gelenlere 14 Şubat'tan itibaren sınırları kapatacağını duyurmuştu.

Avusturya’da iktidar Tirol’da hızla yayılan mutasyona uğramış Covid-19 türü nedeniyle bu bölgeye seyahat sınırlaması getirmiş, buradan ülkenin farklı bölgelerine gideceklerin negatif test sonucu ibraz etmeleri gerektiği açıklanmıştı.

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