'Çekici' olduğu için işten atıldı

Rusya'da Vitoria Demeshkina isimli anasınıfı öğretmeni 'çekici' olduğunu gerekçesiyle işten kovuldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Rusya’da bir veli tesadüfen öğretmen Vitoria Demeshkina’nin sosyal medya hesabı ile karşılaştı. Öğretmenin fotoğraflarını gören veli, durumu “öğretmenin giyim ve yüz ifadesinin cinselliği çağrıştırdığını düşünerek” okul yönetimine bildirdi.

"Çocuklar olumsuz etkilenir"

Olayın duyulması üzerine diğer öğrenci velileri de öğretmenin yaptıklarının yanlış olduğunu ve öğrencileri olumsuz yolda etkileyeceklerini söyleyerek öğretmene tepki gösterdiler.

'Müdür fotoğraflarını sil dedi'

Açılan soruşturma sonrası okul yönetimi, fotoğrafların “uygun olmadığını” belirterek öğretmene fotoğrafları silmesini söyledi.

Öğretmen, fotoğrafların sadece hayatındaki bazı anları gösterdiğini ve herhangi bir şey çağrıştırmadığını söyleyerek silmeyi kabul etmedi.

Bunun üzerine okul yönetimi öğretmenin maaşını keserek işine son verdi.