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Cenevre istişare toplantıları başarısızlıkla sonuçlandı

Husiler'in katılımının sağlanamadığı Yemen konulu Cenevre istişare toplantıları sonuç alınamadan bitti

08 Eylül 2018 Cumartesi 16:24
Cenevre istişare toplantıları başarısızlıkla sonuçlandı

Husiler'in (Şii Ensarullah Hareketi) tüm çabalara rağmen katılımının sağlanamadığı İsviçre'nin Cenevre kentinde 6 Eylül'de başlayan Yemen konulu istişare toplantıları başarısızlıkla sonuçlandı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Husiler'i Cenevre'ye getirebilmek için tüm seçenekleri, alternatifleri ve çabayı gösterdiklerini söyledi.

Herhangi bir somut sonuç çıkmadan sona eren istişare toplantıları için tarafları suçlamaktan imtina eden Griffiths, Husiler'in de istişare toplantılarına katılamadıkları için hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade etti.

Griffiths, "(Husiler) Buraya gelmek istediler. Biz onları buraya getirebilmek için gerekli koşulları yeterince sağlamadık." değerlendirmesinde bulundu.

Yemen hükümeti ve Husileri bir araya getirebilmek için pes etmeyeceği mesajını veren Griffiths, istişare toplantılarının yeniden başlaması için Husi liderleriyle görüşmeler gerçekleştireceğini aktardı.

Griffiths, bu kapsamda gelecek birkaç gün içinde Yemen'in başkenti Sana'ya ve Umman'ın başkenti Maskat'a ziyaretler gerçekleştireceği bilgisini paylaştı.

Husiler'in Cenevre'deki istişare toplantılarına katılmamasının barış sürecinin önünde önemli bir sorun teşkil etmeyeceğinin altını çizen Griffiths, geçmişteki Yemen görüşmelerinde de bu tür lojistik sorunların yaşandığını anımsattı.

Griffiths, taraflar arasındaki bir sonraki istişare toplantılarının ne zaman ve nasıl yapılacağını söylemek için daha erken olduğunu belirtti.

YARALILARIN TAHLİYESİNDE ANLAŞMA

"Yemen hükümeti heyetiyle planlandığı gibi üç gün çok verimli istişareler yaptık." diyen Griffiths, başta taraflar arasında güven artırıcı önlemler, mahkumların serbest bırakılması, Sana Havalimanı'nın yeniden ulaşıma açılması, ekonomik ve insani erişim gibi konuları ele aldıklarını ifade etti.

Griffiths, Yemen hükümetiyle yaptıkları görüşmelerde ülkede barışın gelmesi adına ilerleme kat ettiklerini vurguladı.

Husiler'in özellikle üzerinde durduğu yaralıların tahliyesi konusuna da değinen Griffiths, bir hafta içinde yaralıların Mısır'ın başkenti Kahire'ye tahliyesine ilişkin anlaşmaya varıldığını sözlerine ekledi.

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