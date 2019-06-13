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Çernobil’de çıplak fotoğraf çektiren modele tepki yağıyor

'Chernobyl' dizisinin dünya çapında popülerlik kazanmasının ardından, 1986 yılında en az 31 kişinin hayatına mâl olan ve bölgeyi 'radyasyon tarlası'na çeviren faciadan nemalanmaya çalışanlar türedi. Bunlardan biri de Instagram modeli nz.nik.

13 Haziran 2019 Perşembe 09:11
Çernobil’de çıplak fotoğraf çektiren modele tepki yağıyor
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Geçen hafta terk edilmiş Pripyat kentinde iç çamaşırlarıyla fotoğraf çektiren model, bugün de yine aynı şehirden gaz maskesi takarak üstsüz fotoğraflarını paylaştı.

İlk fotoğrafına sert yorumlar alan genç modelin bugünkü paylaşımının ise bu tepkilere bir mesaj niteliği taşıdığı düşünülüyor.

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Ancak nz.nik’in son fotoğrafı da ciddi ölçüde tepki aldı. Bir kullanıcı, “Trajediden kâr sağlamanın yolu” yorumunda bulunurken, bir diğer kullanıcı ise “Aklınızı mı kaybettiniz? Bu hiç hoş bir şey değil ve budalalık” yazdı.

Çernobil felaketinin olduğu bölgede doğan tek çocuğun son hali şaşkına çeviriyorÇernobil felaketinin olduğu bölgede doğan tek çocuğun son hali şaşkına çeviriyor

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre; nükleer facianın ardından geçen yıllarda en az 4 bin kişi radyasyon bağlantılı hastalıklar sonucu hayatını kaybetti. Greenpeace ise 93 bin kişinin öldüğünü savunuyor.

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Chernobyl
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