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Ceset ihbarına giden polis olay yerinde patates buldu

İngiltere'nin Northumbria bölgesinde köpeği ile yürüyüşe çıkan bir kadın, çamura gömülü bir ayak parmağı gördüğünü bildirerek emniyeti harekete geçirdi. Kadının yolladığı fotoğrafı dikkate alan polis olay yerine görevli köpeklerin de bulunduğu bir ekip yolladı. Yapılan incelemeler sonucu insan ayağına benzer nesnenin dibinde mantar biten bir patates olduğu ortaya çıktı.

11 Ocak 2021 Pazartesi 11:15
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Ceset ihbarına giden polis olay yerinde patates buldu

İngiltere”nin Northumbria bölgesinde köpeğiyle yürüyüşe çıkan bir kişi, polis ekiplerini arayarak çamura saplanmış bir ayak gördüğü ihbarında bulundu.

Kadın tarafından gönderilen fotoğrafı dikkate alarak olay yerine polis ekipleri gönderilirken yapılan incelemeler sonucu insan ayağına benzer nesnenin, dibinde mantar biten bir patates olduğu ortaya çıktı.

İhbarda bulunan kadın gibi fotoğrafta görüneni ayak parmağına benzeten Northumbria emniyet birimi, olaya polis müdahalesini “büyük çapta” olarak niteledi ve kadının iyi niyetinden şüphe etmediklerini aktardı.

Güvenlik güçleri, dikkatli davrandığından dolayı kadını tebrik ederken, bu tür şüpheli durumlarla karşılaşanların her zaman polise başvurması gerektiğini hatırlattı.

“BİTKİ ÇIKARSA KÖPEKLERİMİZ TEŞEKKÜR EDECEKTİR”

Polis ekibinin sözcüsü, "Patatesin yanında büyüyen mantarı keşfettik. Bu durumda bizi arayan kadının dikkatini tebrik ediyoruz, herhangi biri de şüpheli bir durum ile karşılaşırsa lütfen aynı şeyi yapsın ve polisi arasın. Eğer bu tekrar bir sebze çıkarsa polis köpeklerimiz size ikramınız için teşekkür edecektir” dedi.

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