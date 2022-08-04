‘Çevre dostu cenaze paketi’ tanıtımına yasak

Kısa adı ‘ASA’ olan Britanya Reklam Standartları Otoritesi, cenaze organizasyonu yapan Golden Leaves ve JC Atkinson & Son, çevreye zarar vermeyen törenler düzenlediklerini, kullandıkları tabutların çevre dostu olduğunu belirten tanıtımlarını kaldırmalarını ya da gerçeği yansıtacak şekilde düzenlemelerini istedi.

ASA’nın incelemesi sonucunda kullanılan MDF (Orta Yoğunluklu Lif Levha) tabutların alternatiflerine göre çevreye daha az zarar verdiği bilgisinin gerçeği yansıtmadığını açıklandı. Tanıtımlarda iddia edildiği gibi satışa sunulan paketlerin çevreye zararlı olmadığına, sürdürülebilirliğe katkısı olduğuna dair kanıt bulunamadığını vurguladı.

Tanıtımını, ”Çevre dostu bir cenaze organizasyonu seçerek sadece kaybettiğiniz sevdikleriniz adına değil içinde yaşadığımız dünyayı korumak adına da çok iyi bir şey yapmış olacaksınız” ifadeleriyle yapan Golden Leaves yönetimi, organizasyonun ‘yeşil’ olmasının, bir kısmının öyle olacağı şeklinde algılanması gerektiğini dile getirdi.

ASA’nın vardığı sonucu doğru bulmadıklarını ancak daha geniş kapsamlı bir incelemeye kadar bu paketi internet sitelerinden kaldıracaklarını açıkladı.