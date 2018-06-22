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Cezayirli bloggera İsrail lehine casusluktan 7 yıl hapis

Cezayir'de bir blogger "İsrail lehine casusluk" yapmaktan suçlu bulunarak 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

22 Haziran 2018 Cuma 09:41
Cezayirli bloggera İsrail lehine casusluktan 7 yıl hapis

Cezayir İnsan Hakları Savunma Birliği Başkanı Said Salihi, sosyal medyadaki Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Becaye İstinaf Mahkemesi'nin, TevatiMerzuk isimli bloggera "İsrail lehine casusluk" nedeniyle 7 yıl hapis cezası verdiğini ifade etti. 

Salihi, Başsavcılığın mahkemeden Merzuk için müebbet hapis cezası istediğini aktardı.

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Merzuk'un 25 Mayıs'ta yapılan bir önceki duruşmasında 10 yıl hapis ve 450 dolar para cezası kararı çıkmış, karar avukatı tarafından temyize götürülmüştü.

Cezayirli bloggerMerzuk, "Youtube" kanalı üzerinden İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hasan Kuaybiye ile bir mülakat gerçekleştirmiş, sözcü bu mülakatta ülkesinin Cezayir'deki gösterilerde parmağı olduğu iddialarını yalanlamıştı. Cezayir emniyet güçleri de bu mülakatın ardından 18 Ocak 2017'de Merzuk'u gözaltına almıştı.

Merzuk ayrıca sosyal medya platformlarından Cezayir halkına yüklenen vergiler nedeniyle 2017 genel bütçe yasasını protesto etme çağrısında bulunmuştu.

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