Künye
Kıbrıs 35
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Konyak hırsızı cezaevini boyladı
Konyak hırsızı cezaevini boyladı
Cezaevi'ne gönderildi...
Cezaevi'ne gönderildi...
Bu kez Polisi darp etti!
Bu kez Polisi darp etti!
Çarptığı yaya 40 metre savruldu!
Çarptığı yaya 40 metre savruldu!
Botoks olayında yeni gelişme
Botoks olayında yeni gelişme
banner107

Charles, İngiltere Kralı ilan edildi

İngiltere'nin yeni Kralı resmi olarak ilan edilerek 3. Charles oldu.

10 Eylül 2022 Cumartesi 13:45
29 Okunma
Charles, İngiltere Kralı ilan edildi


Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra Charles İngiltere Kralı ilan edildi.

Charles basının karşısına geçerek kral olarak ilk konuşmasını gerçekleştirdi.

Yemin eden Charles, "Bana geçen zorlu görevler, sorumluluklar var. Layık olmaya çalışacağım" dedi.

Charles yaptığı konuşmada annesi Kraliçe 2. Elizabeth'i anarak, "Bana kalan mirasın büyüklüğünün farkındayım; barış, birlik ve refahı koruma konusundaki örneği takip edeceğim" dedi.

Katılım konseyi, tarihte ilk kez televizyondan yayınlandı. Törenin ardından Charles'ın hükümdarlığı sarayın balkonundan da halka ve tüm dünyaya duyuruldu.

Yeni kralın ilanıyla ülkede bayraklar 24 saat boyunca yeniden göndere çekiliyor. Kral Charles bugün Başbakan ve üst düzey din adamlarıyla da görüşecek.

KRAL CHARLES KİMDİR?

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in büyük oğlu, Galler Prensi Edinburgh Dükü ve artık İngiltere Kralı. Kraliyet tahtının birinci sıradaki varisi, Birleşik Krallık tarihinin en yaşlı veliaht prensiydi. Annesinin ölümünün ardından tahta çıkma sırası ona geldi.

Tam adı, Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor. 14 Kasım 1948 tarihinde Buckingham Sarayı'nda dünyaya geldi.

Prenses Elizabeth ve Prens Philip'in ilk çocuğuydu. O doğduktan dört yıl sonra annesi Kraliçe olarak tahta çıktı.

PERİ MASALI

Prens Charles, Galler dili ve tarihi eğitimi aldı. Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Kraliyet Donanması'nda hizmet verdi.

1977'de İngiliz soylu ailesine mensup Diana Spencer ile tanıştı. Aralarındaki ilk kıvılcım ortaya çıktığında Charles 29, Diana 16 yaşındaydı.
 

İkili, 29 Temmuz 1981'de St Paul Katedrali'nde evlendi. Peri masalını yüzbinlerce kişi televizyondan canlı olarak izledi.

Bu evlilikten Prens William ve Prens Harry dünyaya geldi. Ancak masal uzun sürmedi. Prenses Diana, kısa sürede İngiliz halkının sevgilisi olsa da evliliklerinde üçüncü bir kişinin gölgesi vardı: Camilla Parker Bowles.

O aslında Galler Prensi Charles'ın büyük aşkıydı. Charles ile Camilla; yıllar önce beraberlik yaşamış ve ayrılmıştı. Prens Charles, onu hiç unutmadı.

Charles ile Diana aradıkları mutluluğu bulamadı. 1992'de dönemin İngiltere başbakanı John Major çiftin ayrıldığını duyurdu.

1993 yılında, "Camilla-gate" olarak bilinen bir skandal patlak verdi.

İngiliz basını Prens Charles'ın, 1989 yılında Diana ile evliyken, Camilla ile gece geç saatlerde yaptığı telefon görüşmelerinin dökümünü yayınladı.
 

Lady Diana da 1995 yılında kraliyet ailesinden gizli bir röportaj verecekti.

Diana "Evlilikte üç kişiydik, bu yüzden biraz kalabalıktı." sözleriyle yaşadığı durumu anlatmıştı. Bu röportaj boşanma sürecini hızlandırdı.
İkili 1996 yılında resmen boşandı.

1999'a gelindiğinde, Prens Camilla'yı, annesi Kraliçe II. Elizabeth'le resmi olarak tanıştırdı. 2005 yılında, çift evlendi.

Prens Charles son dönemde kendisine ait yardım vakıflarıyla gündeme geldi.

Vakıflarının Para karşılığı bir Suudi İş insanına ingiltere vatandaşlığı sunma sözü verdiği, Katar Başbakanlından Milyonlarca euro nakit para aldığı iddia edildi.

Vakfın Usame bin Ladin’in akrabalarından da bağış aldığı ortaya çıktı.

Vakıfları mercek altında olsa da, 73 yaşındaki Charles artık Kral.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sırp çete lideri, İstanbul’da öldürüldü
Sırp çete lideri, İstanbul’da öldürüldü
Kral Charles ilk kez ulusa seslendi
Kral Charles ilk kez ulusa seslendi
Sosyal medya bunu konuşuyor: Kraliçe'nin öleceği günü önceden bildi
Sosyal medya bunu konuşuyor: Kraliçe'nin öleceği günü önceden bildi










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim