Charles Manson’ın muritlerinin LaBianca çiftini vahşice öldürdüğü ev 1,9 milyon dolara satıldı

Charles Manson'ın muritlerinin, yaklaşık 50 yıl önce Bianca ailesini öldürdüğü ev alıcı buldu. Yaklaşık sekiz ay piyasada kalan ev, indirimli fiyatla 1 milyon 875 dolara satıldı.

Paranormal bir araştırmacı ve oyuncu olan Zak Bagans, 154 metrekarelik evi 2019'da 1,89 milyon dolara satın almıştı ve ertesi yıl 2,.2 milyon dolardan satışa çıkarmıştı. ABD’li yayıncı TMZ'ye göre ise evin yeni sahibi, dikkat çekmek istemeyen ve gözlerden uzak kalmayan isteyen birisi.

Bununla birlikte, Bagans, evde bir proje çekmeyi umduğunu ancak LaBianca ailesine saygı duyduğu için bu fikri terk ettiğini söyledi.

TATE-LABİANCA CİNAYETLERİ

Diğer taraftan, Manson ailesi adlı bir tür tarikat kuran Charles Manson ve takipçileri, Ağustos 1969'da ırklar arası savaş başlatmak için iki gecede yedi kişiyi vurarak ve bıçaklayarak öldürdü.

8,5 AYLIK HAMİLE SHARON TATE VE DÖRT MİSAFİRİ AYNI GECE ÖLDÜRÜLDÜ

1969'daki Tate-LaBianca cinayetleri, lideri Charles Manson'ın yönetiminde Los Angeles, California'daki Manson Ailesi üyeleri tarafından işlendi. 9-10 Ağustos 1969'da sekiz buçuk aylık hamile aktris Sharon Tate ve birkaç misafiri de dahil olmak üzere toplam beş kişi öldürüldü.

ERTESİ GÜN LABİANCA ÇİFTİ KURBAN SEÇİLDİ

Ertesi gün ise Los Angeles'ın varlıklı isimlerinden olan Leno ve Rosemary LaBianca çifti tarikat üyelerinin kurbanı oldu.

ÜLKEDEKİ IRK TEMELLİ GERGİNLİĞİ ARTIRMAYA ÇALIŞTILAR

Daha sonra Manson ve takipçilerinin, cinayetlerin siyahilerin üzerine atmaya çalıştığı ve ülkedeki ırk temelli gerginliğin daha çok artmasını amaçladığı ortaya çıktı.

Manson, her ne kadar cinayetler gerçekleşirken orada bulunmasa da 1971'de 7 cinayetten idama mahkum edildi.Ancak Manson'ın cezası daha sonra California eyaletinde idamın geçici olarak yasaklanmasının ardından ömür boyu hapse çevrildi.

Dünyanın en çok tanınan seri katillerinden Manson, 2017 yılında 83 yaşındayken cezaevinde öldü.