CHP, Man Adası belgelerini savcılığa teslim edecek

CHP'den yapılan açıklamaya göre, parti sözcüsü Bülent Tezcan, Man Adası belgeleri olarak bilinen dekontları bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bellway LTD. şirketinin başvurusu üzerine, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, partisinin 28 Kasım'daki grup toplantısında açıkladığı yurt dışı (Man Adası) para transferine ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"28 Kasım 2017 tarihinde, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM grubunda yaptığı konuşmasında, Bellway LTD. isimli ve yurt dışında faaliyet gösteren şirkete usulsüz para aktarıldığı iddia edilerek, buna ilişkin swift mesajları ve dekontları bulunduğunu ileri sürdüğü, adı geçen şirket yetkilisinin de belgelerin sahte olduğunu belirtmesi nedeniyle olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.

CHP Genel Merkezinden, iddia edilen hususlarla ilgili tüm belgelerin Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi, CMK 332. maddesi kapsamında yazılı olarak istenilmiştir."