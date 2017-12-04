Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
105174
ALTIN
159.506
DOLAR
3.8885
STERLİN
5.2583
EURO
4.6049
Mutlu olmak için bunları sakın söylemeyin!
Mutlu olmak için bunları sakın...
Örgü örmenin faydaları!
Örgü örün depresyondan kurtulun!
Göz rengi karakteri etkiler mi?
Göz rengi karakteri etkiler mi?
Geniş kalçalar kalbe faydalı
Geniş kalçalar kalbe faydalı
Bedenin kışa hazır mı?
Bedenin kışa hazır mı?

CHP, Man Adası belgelerini savcılığa teslim edecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesi ve yakınlarına yönelik olarak yurt dışında hesap iddiasında bulunduğu belgelerin bugün savcılığa teslim edeceği öğrenildi.

04 Aralık 2017 Pazartesi 14:58
CHP, Man Adası belgelerini savcılığa teslim edecek
banner10

CHP'den yapılan açıklamaya göre, parti sözcüsü Bülent Tezcan, Man Adası belgeleri olarak bilinen dekontları bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bellway LTD. şirketinin başvurusu üzerine, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, partisinin 28 Kasım'daki grup toplantısında açıkladığı yurt dışı (Man Adası) para transferine ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer almıştı: 

"28 Kasım 2017 tarihinde, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM grubunda yaptığı konuşmasında, Bellway LTD. isimli ve yurt dışında faaliyet gösteren şirkete usulsüz para aktarıldığı iddia edilerek, buna ilişkin swift mesajları ve dekontları bulunduğunu ileri sürdüğü, adı geçen şirket yetkilisinin de belgelerin sahte olduğunu belirtmesi nedeniyle olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.

CHP Genel Merkezinden, iddia edilen hususlarla ilgili tüm belgelerin Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi, CMK 332. maddesi kapsamında yazılı olarak istenilmiştir."

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NATO Dışişleri Bakanları Brüksel'de bir araya gelecek
NATO Dışişleri Bakanları Brüksel'de bir araya gelecek
DHKP-C'liler tutuklu yargılanacak
DHKP-C'liler tutuklu yargılanacak
Suriye'de yeraltı sığınağı inşa etme önerisi
Suriye'de yeraltı sığınağı inşa etme önerisi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim