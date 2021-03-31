CIA'nin Sovyet ajanları izlemek için casus kediler yetiştirdiği ortaya çıktı

Kediler oldukça gizemli ve meraklı hayvanlar... Bu nedenle ABD'nin bir zamanlar onları casusluk için hayvanlar olarak görmesi mümkün. Soğuk Savaş’ın en sıcak yıllarında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) Sovyetler Birliği’nden bilgi sızdırmak için casus bir kedi eğitmeye başladığı ortaya çıktı.

İLK GÖREV BAŞARISIZ OLDU

Akustik Kedicik (Acoustic Kitty) adı verilen proje 1960'larda başladı ve cerrahi yöntemlerle kedinin vücuduna mikrofon, verici, pil ve anten yerleştiridi. Bu şekilde kedinin çevresinden masum bir şekilde ses kaydetmesi ve duyduklarını CIA ajanlarına iletmesi amaçlandı.

İlk Acoustic Kitty görevi ise ABD’nin başkenti Washington’daki Wisconsin Caddesi'ndeki Sovyetler Büyükelçiliği'ninin dışındaki bir parkta konuşan iki adamı dinlemekti. Kedi parkın yakınlarda serbest bırakıldı, ancak bir taksi tarafından ezildi. Bununla birlikte, ilk casus kedi görevi başarısız olsa da Akustik Kedicik projesi için çalışmalar devam etti.

İLK KEZ KAMUYA 2001 YILINDA AÇIKLANDI

2013 yılına gelindiğinde ise CIA Teknik Servis Ofisi'nin eski Direktörü Robert Wallace kedilerin gerektiği gibi davranması için eğitilmesinin zorluğu nedeniyle projenin 1967’de terk edildiğini açıkladı.

CIA’in Kremlin’e casus bir kedi göndermek için çalıştığı ilk kez istihbarat ajansının bazı belgelerinin gizliliği kaldırıldığı 2001 yılında kamuya duyuruldu.

20 MİLYON DOLARA MAL OLDU

Eski bir CIA görevlisi olan Victor Marchetti, Akustik kedi projesinin yaklaşık 20 milyon dolara (yaklaşık 167 milyon lira) mal olduğunu söyledi.

KREMLİN'DEN BİLGİ SIZLDIRMAK İÇİN EĞİTİLDİ

CIA belgelerinde, kedinin kulak kanalına bir mikrofon ve kafatasının tabanına küçük bir radyo vericisi yerleştirdirildiği belirtiliyor. Bu basit cihazlarla donatılmış kedinin, Sovyet elçiliklerine ve Kremlin’e gizlice girmek için eğitilmeye çalıştığı ifade ediliyor.

Belgeler, ayrıca casus kedinin hareketini uzaktan kumandalı bir araba gibi etkili bir şekilde kontrol etmek için çalıştıklarını açıklıyor.

FAkat sonuçta, herhangi bir kedi sahibinin de bildiği gibi kediler, kendi canları ne isterse onu yaptıklarından onların iyi bir ajan olamayacağını CIA’nin milyonlarca dolar para harcadıktan ve aradan yıllar geçtikten sonra öğrenmesi oldukça şaşırtıcı...