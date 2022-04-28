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Çiğ et, tavuk ve balık yiyerek besleniyor

Amerikalı blogger son 166 gününü sadece çiğ et yiyerek geçirdi. Çiğ et, tavuk ve balık yiyerek günlerini geçiren adamın takipçileri gördükleri karşısında dehşete kapıldı. Yaptığının çılgınlık olduğunu söyleyen fenomeninin takipçileri adamı bu besleme şeklinden vazgeçmesi konusunda baskı yapmaya çalışıyor.

28 Nisan 2022 Perşembe 13:45
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Çiğ et, tavuk ve balık yiyerek besleniyor

Amerikalı bir blogger, son 166 gün boyunca çiğ etten başka bir şey yemediği için hayranları, yaptığından vazgeçmesi için sosyal medyadan yorumlar yapıyor. Hayranlarını endişelendiren blogger, çiğ et, tavuk ve balık yiyerek görenleri dehşete düşürüyor.

Bazı takipiçleri blogger’ın aklını kaybettiğini düşünürken bazıları ise sağlığından endişe ediyor. Amerikalı blogger paylaştığı bir videosunda "bakteriden ölene kadar her gün" çiğ et yiyeceği konusunda şaka yapması, endişeleri artırdı.

Paylaştığı son videolardan birinde iki kilo çiğ kırmızı et yiyen adam, videosunun altına şu notu ekledi:

"Et, kimsenin kötü tepki göstermediği tek besindir. Hayvan eti, bir insanın ihtiyaç duyduğu tüm mikro besinlere sahip tek besin grubudur. Etçil insanları takip ederek doğa, çiftçilik, toprak, tarih, beslenme vb. hakkında çok şey öğrendim."

YORUMLAR UMURUNDA DEĞİL

Bir süredir takipçilerinin çiğ et yemesini bırakması yönündeki endişelerini görmezden gelen blogger, sonuna kadar bu beslenme şekliyle hayatına devam edeceğini belirten açıklamalar yapıyor.

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