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'Cihatçı Jack' - Kanada: Jack Letts'i vatandaşlıktan çıkaran İngiltere, sorumluluklarını başkasına yüklüyor

Kanada, İngiltere'nin "Cihatçı Jack' adıyla anılan Jack Letts'i vatandaşlıktan çıkarmasına tepki gösterdi. Ottawa yönetimi Londra'yı, "sorumluluklarını başkasına yüklemekle" suçladı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:11
'Cihatçı Jack' - Kanada: Jack Letts'i vatandaşlıktan çıkaran İngiltere, sorumluluklarını başkasına yüklüyor

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Ralph Goodale, "Terörizm sınır tanımıyor. Bu nedenle ülkelerin birbirlerinin güvenli olmalarını sağlamaları için birlikte çalışmaları gerekir" dedi.

Goodale, "İngiltere'nin tek taraflı bir hareketle sorumluluklarını başkasına yüklemesi, Kanada'yı hayalkırıklığına uğratmıştır" dedi.

Jack Letts'in babası John Letts Kanada vatandaşı.

İngiltere, Oxford doğumlu ve aynı zamanda Kanada vatandaşı Letts'i, Suriye'de Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü saflarında savaştığı için vatandaşlıktan çıkarmıştı.

Letts'in İngiliz pasaportunun iptal edilmesi, artık sadece Kanada vatandaşı olarak muamele göreceği anlamına geliyor.

Jack Letts
Image captionJack Letts

16 yaşında Müslüman olan Letts, 18 yaşında olduğu 2014'te Oxford'daki okulunu bırakıp IŞİD'e katılmak üzere Rakka'ya kaçmıştı.

Türkiye'ye gitmek isterken yakalanmıştı

2 yıl önce Türkiye'ye gitmek isterken Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Koruma Birlikleri (YPG) güçlerince yakalanan Letts halen Kuzey Suriye'de cezaevinde bulunuyor.

Letts'in vatandaşlıktan çıkarılmasının, eski İngiltere Başbakanı Theresa May'in hükümetinin aldığı son kararlardan biri olduğu sanılıyor.

John Letts ve Sally Lane

John Letts ve eşi Sally Lane, Haziran ayında, oğullarına 223 sterlin göndermeleri sonrası "terörizmi finanse etmek" suçundan 15'er ay hapis cezasına mahkum olmuşlardı.

Çiftin cezası 12 ay ertelenmişti.

Jack Letts'in anne ve babası oğulları hakkında alınan vatandaşlıktan çıkarılma kararının kendilerini "şoke ettiğini", halen İngiltere Maliye Bakanı olan ve vatandaşlıktan çıkarma kararını alan eski İçişleri Bakanı Sajid Javid'in "korkak" biri olduğunu söylemişlerdi.

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Anahtar Kelimeler:
Cihatçı Jack
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