Çılgın rahibe: Kocası aldattı, dolandırıldı, şimdi kenevir üretiyor

ABD’de gündem Rahibe Kate lakaplı Chrisine Meeusen… 59 yaşındaki girişimci California’da tıbbi kenevir üretimi yaparak milyon dolarlık bir şirketin sahibi oldu. Sisters of the Valley isimli bir dini tarikat kuran ve rahibe gibi giyinerek çalışanlarını da bu şekilde yönlendiren rahibenin yaşam hikayesi de bir hayli ilginç.

ABD’de dünyaya geldikten sonra evlenen ve 3 çocuk sahibi olarak Hollanda’da yaşayan Meeusen’in evliliği 2000’li yılların başında sona erdi. Kentucky’e dönen Meeusen, çocuklarının babasının kendisini aldattığını ve üstüne üstlük kendi birikimi olan 1 milyon doları çaldığını öğrendi. Kocasının, ilk eşinden de resmi olarak boşanmadığını ve kendi evliliğinin aslında bir yalan olduğunu öğrenen Meeusen, depresyona girdikten sonra California’ya gitti.

Fotoğraf: Reuters

O dönemi, “Nefes almakta bile zorluk yaşıyordum. Evliliğimin bir yalan olduğunu öğrendim, eski eşimin benim paramı gasp ettiğini öğrendim. Ona güveniyordum fakat o bana hiç güvenmiyordu ve beni baskılıyordu. California’ya gitmek iyi hissettirdi” dedi. California’ya gidince tıbbi kenevir pazarının genişlemekte olduğunu fark eden Rahibe Kate, bugünlerde 4.90 milyon dolarlık bir şirketin sahibi oldu.

Fotoğraf: Reuters

İngiltere’nin Daily Mirror gazetesine konuşan rahibe, “Eski Christine’den kurtulmak ve Rahibe Kate olmak çok iyi hissettirdi. Hayalim kadınları güçlendirmekti, onlara iş vererek destek olmaktı. Ve ayrıca tıbbi kenevir üreterek hastaları da iyileştirmek istiyorum” dedi.