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Cimbom, Avrupa'da devam için çıkacak!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruplarındaki beşinci maçında Galatasaray Club Brugge takımını ağırlıyor. Henüz devler liginde 3 puan sevinci yaşayamayan Galatasaray, Brugge karşısında kazanarak Avrupa Ligi'ne kalma umutlarını devam ettirmek istiyor. Peki Galatasaray Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

25 Kasım 2019 Pazartesi 10:17
Cimbom, Avrupa'da devam için çıkacak!

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan beşinci maçlarla devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Belçika’nın Club Brugge takımı ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

GALATASARAY BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Club Brugge maçı, 26 Kasım Salı günü Türk Telekom Stadı’nda saat 20.55’te başlayacak. Dev mücadele beIN Sports HD 1’den yayınlanacak.

GALATASARAY’IN BRUGGE KARŞISINDA MUHTEMEL İLK 11’İ

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet, Macao, Emre, Nzonzi, Lemina, Ömer, Fegouli, Babel, Adem

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Anahtar Kelimeler:
AvrupaGalatasaray
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