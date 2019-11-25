Cimbom, Avrupa'da devam için çıkacak!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruplarındaki beşinci maçında Galatasaray Club Brugge takımını ağırlıyor. Henüz devler liginde 3 puan sevinci yaşayamayan Galatasaray, Brugge karşısında kazanarak Avrupa Ligi'ne kalma umutlarını devam ettirmek istiyor. Peki Galatasaray Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?