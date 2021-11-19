Çin, ABD’yi ‘Olimpiyat ruhunu’ ihlal etmekle suçladı

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden’ın, insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin Kış Olimpiyatları’na diplomatik boykot uygulamayı düşündüklerini söylemesinin ardından, ABD’yi ‘Olimpiyat ruhunu’ ihlal etmekle suçladı.



AFP’ye göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, “Sporun siyasallaştırılması Olimpiyatların ruhuna aykırıdır ve tüm ülkelerin sporcularının çıkarlarına zarar verir” dedi.



Biden, Pekin’de gerçekleşecek olan Kış Olimpiyatları’na diplomatik boykot uygulamayı düşündüğünü açıklamıştı.



Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüşmesi hakkında gazetecilere demeç veren Biden, “Bu konu hakkında çalışıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.



Pekin, Şubat ayında 24. Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yapacak.



Biden’ın açıklaması, Pazartesi günü geç saatlerde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile video konferans üzerinden görüşmesinin ardından geldi. İki lider, istikrarı sağlama ve her türlü çatışmayı önleme isteklerini dile getirmişti.



İki lider arasındaki görüşmeler olumlu bir adım olarak nitelendirilse de Biden, Çin’de insan hakları ihlallerine karşı sağlam bir duruş sergilemesi için baskı görüyor.



Washington Post’ta Salı günü yayınlanan haberde, Biden yönetiminin Pekin’de gerçekleşecek olimpiyatlara karşı diplomatik boykot ilan edeceği, sporcuların müsabakalara katılacağı ancak ABD hükümetinin temsilcilerinin turnuvaya katılmayacağı öne sürüldü.



Beyaz Saray yetkilileri, olimpiyat konusunun Şi Cinping ve Joe Biden’in gerçekleştirdiği görüşmede konuşulmadığını belirtti.