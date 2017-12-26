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Çin, Afganistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları Diyalog Toplantısı

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Çin, Pakistan ve Afganistan'ın teröre karşı mücadele ve ekonomik işbirliğini artırma konularında anlaştığı bildirildi

26 Aralık 2017 Salı 16:19
Çin, Afganistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları Diyalog Toplantısı
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Çin Dışişleri Bakanı VangYi, Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf ve Afganistan Dışişleri Bakanı Selahaddin Rabbani, Çin'in başkenti Pekin’de düzenlenen Birinci Çin-Afganistan-Pakistan Dışişleri Bakanları Diyalog Toplantısı’nda bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang, toplantıda yaptığı konuşmada, Pekin'in Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’nun (CPEC) Afganistan’a erişimini sağlamayı arzu ettiğini bildirdi. Vang, ekonomik koridorun kalkınma için itici güç olacağına işaret etti.

Çin’in Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki barış görüşmelerini desteklediğini kaydeden Vang, bu konuda gerekli yardımları sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Vang, Afganistan’ın kalkınmaya ve halkının yaşam şartlarını iyileştirmeye acil ihtiyaç duyduğunu belirterek, Pakistan ve Afganistan’ın ikili ilişkilerinde aldığı hasarlarını onarmak konusunda anlaştığını dile getirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf da ülkesinin Çin ile sıkı dost olduğunu anlatarak, CPEC projesinin başarılı şekilde uygulanmasının Afganistan ve İran dahil, Orta Asya ve Batı Asya arasında iş birliği ve bağlılığı artıracağını ve diğer küçük projelerin hayata geçmesi için model olacağını söyledi.

Afganistan Dışişleri Bakanı Rabbani, üç ülkenin komşuluk ilişkilerinin tarihten geldiğini ifade ederek söz konusu diyalog toplantısıyla siyasi, ekonomik ve teröre karşı iş birliğinin gelişeceğini söyledi.

Kuşak ve Yol projesinin bölge ülkelerinin kalkınmasına yarar sağladığına işaret eden Rabbani, bu diyalog toplantısıyla söz konusu proje çerçevesinde Çin, Pakistan ve Afganistan arasında iş birliğini teşvik ettiklerini dile getirdi.

Toplantının ardından açıklanan bildiride de tarafların ilişkilerin ilerletilmesi, karşılıklı iş birliği, terörün ayrım yapmaksızın her türlüsüne karşı mücadele, Kuşak ve Yol projesi kapsamında aradaki bağların geliştirilmesi konusunda fikir birliğine varıldığı belirtildi.

Bakanların karşılıklı siyasi güven ve rıza çerçevesinde, kalkınma, güvenlik ve terörle mücadelede birlikte çalışma konusunda anlaştığına işaret edilen bildiride, tarafların ekonomik kalkınma için iş birliğini geliştirme konusunda da fikir birliğine eriştiğinin altı çizildi.

Çin-Afganistan-Pakistan Dışişleri Bakanları Diyalog Toplantısı’nın ikincisi, gelecek yıl Afganistan’ın başkenti Kabil’de yapılacak.

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