Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte çıktı!
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte...
Evde ne var ne yoksa aldılar
Evde ne var ne yoksa...
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
8 yıl hapsi boyladı
8 yıl hapsi boyladı
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak

Çin'de ceza ehliyeti yaşı 12'ye indirildi

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi, ceza hukukunda yaptığı değişiklikle ceza ehliyeti yaşını 14'ten 12'ye düşürdü.

26 Aralık 2020 Cumartesi 15:35
315 Okunma
Çin'de ceza ehliyeti yaşı 12'ye indirildi

Çin basınındaki haberlere göre Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, Pekin’de düzenlediği yasama toplantısında ceza hukukunda değişikliğe gitti.

Buna göre, 12-14 yaş aralığında olup kasten adam öldürme veya ölümle sonuçlanan yaralama suçlarını işleyenler Yüksek Halk Savcılığının onayıyla ceza alabilecek.

Bu yaşlardaki kişilerin hüküm giymesi durumunda, eğitimleri kamu güvenliği birimlerinin idaresi altında yürütülecek.

Yüksek Halk Savcılığı, mayıs ayı sonunda yayımladığı “Beyaz Kitap” adlı raporunda, 2018-2019 yılları arasında ergenlik çağındaki kişilerin karıştığı hırsızlık, soygun, kasten yaralama ve tecavüz suçlarında artış olduğunu belirtmişti.

Çin’de en son 1997’de ceza ehliyeti yaşı yapılan yasal değişiklikle 14’e çekilmişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İspanya'da da mutasyona uğrayan virüs görüldü
İspanya'da da mutasyona uğrayan virüs görüldü
BioNTech kurucu ortağı Uğur Şahin: Türkiye'deki insanlara yardım edebilecek olmak bizim için büyük mutluluk
BioNTech kurucu ortağı Uğur Şahin: Türkiye'deki insanlara yardım edebilecek olmak bizim için büyük mutluluk
ABD'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 338 bini aştı
ABD'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 338 bini aştı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim