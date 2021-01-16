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Çin'de dondurmalarda corona virüs tespit edildi

Çin'in Tianjin kentinde dondurmalardan alınan üç numunede yeni tip corona virüs tespit edildiği bildirildi.

16 Ocak 2021 Cumartesi 16:01
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Çin'de dondurmalarda corona virüs tespit edildi

Çin'in Tianjin kentinde dondurmalardan alınan üç numunede yeni tip corona virüs tespit edildiği bildirildi.

Üretilen dondurmalardan alınan örnekler, Salı ve Çarşamba günleri kontrol için belediyenin hastalık kontrol merkezine gönderilmişti.

Yapılan incelemeler sonucu dondurma örneklerinde Covid-19 tespit edildi.

Tüm ürünlere el konulurken, şirketin bin 662 çalışanı karantina altına alınarak nükleik asit testine tabi tutuldu.

Ayrıca, dondurmalardan bin 812'sinin diğer şehirlere dağıtıldığı belirtildi. Yetkililer, virüsün nasıl bulaştığını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
 

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