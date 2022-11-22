Çin'de fabrika yangını: 36 ölü

Çin'in Henan eyaletindeki Anyang şehrinde bulunan "Yüksek Teknoloji Bölgesi"nde yangın çıktı.



Yerel basına göre, pazartesi öğleden sonra başlayan yangına 63 itfaiye aracı gönderdi.



Yangın yerel saatle 20:00'de kontrol altına alındı ​​ve 23:00'te tamamen söndürüldü.



CCTV'nin bildirdiğine göre, Salı sabahı 36 kişinin öldüğü bildirildi ve iki kişi hafif yaralı olarak tedavi edilmek üzere hastaneye gönderildi.



Edinilen bilgiye göre iki kişi kayıp.