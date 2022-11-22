Çin'in Henan eyaletindeki Anyang şehrinde bulunan "Yüksek Teknoloji Bölgesi"nde yangın çıktı.
Yerel basına göre, pazartesi öğleden sonra başlayan yangına 63 itfaiye aracı gönderdi.
Yangın yerel saatle 20:00'de kontrol altına alındı ve 23:00'te tamamen söndürüldü.
CCTV'nin bildirdiğine göre, Salı sabahı 36 kişinin öldüğü bildirildi ve iki kişi hafif yaralı olarak tedavi edilmek üzere hastaneye gönderildi.
Edinilen bilgiye göre iki kişi kayıp.
Çin'de fabrika yangını: 36 ölü
Çin'de teknoloji bölgesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Saatler süren yangında 36 kişi öldü.
22 Kasım 2022 Salı 09:41
42 Okunma
Çin'in Henan eyaletindeki Anyang şehrinde bulunan "Yüksek Teknoloji Bölgesi"nde yangın çıktı.