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Çin'de fabrika yangını: 36 ölü

Çin'de teknoloji bölgesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Saatler süren yangında 36 kişi öldü.

22 Kasım 2022 Salı 09:41
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Çin'de fabrika yangını: 36 ölü



Çin'in Henan eyaletindeki Anyang şehrinde bulunan "Yüksek Teknoloji Bölgesi"nde yangın çıktı.

Yerel basına göre, pazartesi öğleden sonra başlayan yangına 63 itfaiye aracı gönderdi.

Yangın yerel saatle 20:00'de kontrol altına alındı ​​ve 23:00'te tamamen söndürüldü.

CCTV'nin bildirdiğine göre, Salı sabahı 36 kişinin öldüğü bildirildi ve iki kişi hafif yaralı olarak tedavi edilmek üzere hastaneye gönderildi.

Edinilen bilgiye göre iki kişi kayıp.

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