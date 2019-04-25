Çin'de kimya tesisinde patlama

Çin'in kuzeyinde bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü.
Yerel basında çıkan haberlere göre, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde Dongzing şirketinin işlettiği fabrikada gece meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı.
Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Çin'in doğusunda Ciangsu eyaletinde 21 Mart'ta Jiangsu Tianjiayi Chemical Co. Limited şirketine ait kimya tesisinde meydana gelen patlamada 78 kişi yaşamını yitirmişti.