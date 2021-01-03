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Çin'de riskli gruplara aşı uygulaması başladı

Çin'de acil kullanımına onay verilen iki yeni tip koronavirüs aşısının insanlara uygulanmaya başlandı.

03 Ocak 2021 Pazar 20:57
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Çin'de riskli gruplara aşı uygulaması başladı

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, başkent Pekin'de hafta sonunda 220 aşılama merkezinde 73 bin 537 kişiye ilk doz aşılar uygulandı.

Aşılamanın ithal gıda teftiş görevlileri ile kargo ve ulaştırma sektörü personeli gibi enfeksiyon riski yüksek meslek gruplarındaki 18 ila 59 yaşındakileri kapsadığı belirtildi.

Sinovac ve Sinopharm aşıları kullanıldı

Aşılamada kamuya ait ilaç firmaları Sinovac ve Sinopharm'ın geliştirdiği inaktif aşılar kullanıldı. Her iki aşı da virüsün zayıflatılarak etkisizleştirilmiş halini formülünde barındırıyor.

Ulusal Tıbbi Araçlar İdaresi, Sinopharm'ın Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü ile geliştirdiği aşıya 31 Aralık 2019'da "koşullu piyasaya sürme izni" vermişti.

Pekin yönetimi eylül ayında Sinopharm'ın iki aşı adayının acil durum kullanımını onaylamıştı.

Şirket, geçen kasımda yaptığı açıklamada, aşı adaylarının acil kullanım kapsamında 1 milyon kişiye uygulandığını, "bazı kişilerde görülen hafif semptomlar dışında" hastalık belirtisiyle karşılaşılmadığını bildirmişti.

Sinovac'ın aşısı da temmuz ayından bu yana acil kullanım kapsamında risk gruplarına kısıtlı olarak uygulanıyor.

Pekin’de Başkent Uluslararası Havaalanı'nda gümrük çalışanlarında COVID-19 vakalarına rastlanması üzerine, 27 Aralık 2019'da "acil durum" ilan edilmiş, havaalanı yakınındaki Şunyi semtime giriş çıkışlar yasaklanmış, bölgede yaşayan 800 bin kişiye COVID-19 testi uygulanmıştı. 

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