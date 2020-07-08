Çin'de toprak kayması: 9 kayıp

Kurtarma ekiplerinden yapılan açıklamada, Hubey eyaletinin Huangmey bölgesinde yerel saatle 04.00 sularında toprak kayması meydana geldiği belirtildi.

Afet nedeniyle 9 kişinin kaybolduğu, kurtarılan diğer 40 kişinin ise sığınağa yerleştirildiği aktarılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Hubey ve komşusu Anhui eyaleti, bu yaz mevsimsel yağışlardan en fazla etkilenen yerlerin başında geliyor. Bu bölgelerdeki hasarın, yüzlerce milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Sular, uyarı seviyelerinin üstüne çıktı

Çin Merkezi Televizyonu (CCTV), Anhui eyaletinin bazı kesimlerinde sular altında kalmış kasabalara ait görüntülere yer verdi.

Anhui'de 19 nehir, 5 göl ve 400'den fazla rezervuarda sular, uyarı seviyelerinin üstüne çıktı.

Hubey eyaletinin Huanggang kentinde bir rezervuardan su sızmaya başlaması üzerine yaklaşık 30 bin kişi tahliye edildi.