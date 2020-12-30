Çin'de vakalar artıyor: Pekin'de toplu test yapıldı

Çin'de son 24 saatte 7'si yurt içi kaynaklı, 24 COVID-19 vakası tespit edildi.
Yurt içi kaynaklı vakaların 5'ine Liaoning, 1'ine Heilongjiang eyaletlerinde, 1'ine ise başkent Pekin'de rastlandı.
Son bir günde virüse bağlı can kaybı olmadı.
Pekin'de toplu test yapıldı
Vakaların ortaya çıktığı eyaletlerde tedbirler arttırılırken, başkent Pekin'in üç bölgesinde vatandaşlara toplu test yapıldı.
COVID-19 ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 27 vaka görüldü.
Bugüne dek 4 bin 634 kişi hayatını kaybederken 82 bin 37 kişi sağlığına kavuşt