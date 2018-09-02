Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
92723
ALTIN
253.121
DOLAR
6.5943
STERLİN
8.4035
EURO
7.6511
Google Asistan Artık İki Dili Aynı Anda Anlayabilecek
Google Asistan Artık İki Dili...
Bilim İnsanları, Esnek Ekranlı Rulo Tablet Ürettiler
Bilim İnsanları, Esnek Ekranlı Rulo...
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda oksijen sızıntısı alarmı
Uzay İstasyonu'nda oksijen sızıntısı alarmı
Yeni iPhone Modellerinin Tanıtım Tarihi Belli Oldu
Yeni iPhone Modellerinin Tanıtım Tarihi...
Twitter, Kullanıcılara 'Takipten Çıkarılacak Kişiler' Önerisinde Bulunacak
Twitter, yeni özelliğini test ediyor

Çin'de yetersiz derslik protestosu: 46 gözaltı

02 Eylül 2018 Pazar 14:01
Çin'de yetersiz derslik protestosu: 46 gözaltı

Çin’in orta kesimindeki Hunan eyaletinde 600’den fazla göstericinin katıldığı "okullardaki derslik eksikliği" sorunu protestosunda 46 kişi gözaltına alındı. 
Leiyang Kamu Güvenlik Bürosunun Çin’in sosyal medya platformu Veybo’dan yaptığı yazılı açıklamada, Hunan eyaletine bağlı Leiyang kentinde aralarında öğrenci velilerinin de bulunduğu 600 kişiden fazla göstericinin, okullardaki yetersiz derslik sayısı nedeniyle öğrencilerin taşradaki okullara nakledilmesini protesto ettiği belirtildi.
Açıklamaya göre, yerel hükümet binasının etrafında ve kentteki 6 okulda toplanan, bazı yolları trafiğe kapatan göstericiler, daha sonra kamu güvenlik binalarına hareket etti.
Protestonun şiddet olaylarına dönüştüğü bildirilen açıklamada, eylemcilerin, polise tuğla, havai fişek ve molotofkokteyli attığı kaydedildi.
Gösteride 30’dan fazla polisin yaralandığı bilgisi paylaşılan açıklamada, Çin polisinin, kamu düzenini bozmak suçundan, aralarında bir öğrenci velisinin de bulunduğu 46 göstericiyi gözaltına aldığı ifade edildi.
Yerel yönetimin, sınıflardaki öğrenci sayısının çokluğu nedeniyle öğrencilerin kırsal kesimdeki okullara nakledilmesi yönünde eğitim politikası güttüğü belirtiliyor.
Leiyang’da bu yıl 10 bin yeni öğrencinin okullara kayıt yaptırması bekleniyor.

banner22
Son Güncelleme: 02.09.2018 16:44
Anahtar Kelimeler:
HaberProtestoÇin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir evde 3 bin akrep ele geçirildi
Bir evde 3 bin akrep ele geçirildi
Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!
Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!
Benzerlik nedeniyle suçsuz yere 17 yıl hapis yatan adam 1.1 milyon dolar tazminat istiyor
Benzerlik nedeniyle suçsuz yere 17 yıl hapis yatan adam 1.1 milyon dolar tazminat istiyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim