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"Çin'deki ölümler açıklananın çok ötesinde"

ABD Başkanı Trump, Çin'deki yeni tip koronavirüs kaynaklı ölümlerin açıklandığından farklı ve ABD'den de çok daha yüksek olduğunu belirterek, "ABD, Çin'in yanına bile yaklaşamaz" dedi.

17 Nisan 2020 Cuma 20:57
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"Çin'deki ölümler açıklananın çok ötesinde"

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'deki yeni tip koronavirüs (COVID-19) kaynaklı ölümlerin açıklandığından farklı ve ABD'den de çok daha yüksek olduğunu belirtti.

Trump, Twitter'dan COVID-19 salgınının çıktığı ülke olan Çin'e yönelik açıklamada bulundu. Yeni tip koronavirüs için "görünmez düşman" ifadesini kullanan Trump, paylaşımında şunlara yer verdi:

"Çin, görünmez düşmandan dolayı yaşamını kaybeden kişilerin sayısını iki kat artıran bir açıklamada bulundu. Aslında ölümler açıklananın çok ötesinde ve ABD'deki ölümlerden de daha çok. ABD, Çin'in yanına bile yaklaşamaz."

Wuhan ölü sayısını yenilemişti

COVID-19'un ilk kez görüldüğü Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kenti idaresi, virüse ilişkin ölü sayılarını bugün revize etmişti.

İdare, COVID-19 kaynaklı daha önce 2 bin 579 olarak açıklanan hayatını kaybedenlere 1290 kişi daha eklenerek yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 869 olduğunu duyurmuştu. Böylece Çin genelindeki COVID-19 ölümlerinin sayısı 4 bin 632'i bulmuştu.

COVID-19 salgınının "merkez üssü" konumunda bulunan ABD'de ise 33 bin 286 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpABDKoronavirüsCoronavirüs
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