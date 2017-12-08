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Çin'den kömür yasağı konusunda geri adım

BBC'de yer alan habere göre, Çevre Bakanlığı, ülkenin kuzeydoğusundaki 28 şehirde halkın ısınma ihtiyacının karşılanması için kömür yakılmasına izin veren talimat yayımladı.

08 Aralık 2017 Cuma 15:35
Çin'den kömür yasağı konusunda geri adım
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Çin yönetimi, ülkede yaşanan ısıtma krizinin ardından kışın hava kirliliğini azaltmak üzere uygulanması planlanan ısıtma amaçlı kömür yakma yasağına istisna getirmeye karar verdi.

BBC'de yer alan habere göre, Çevre Bakanlığı, ülkenin kuzeydoğusundaki 28 şehirde halkın ısınma ihtiyacının karşılanması için kömür yakılmasına izin veren talimat yayımladı.

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bazı bölgelerde kömür yerine elektrik veya doğal gaz kullanılmasına yönelik çalışmaların henüz tamamlanmadığı ve ısıtmanın hangi kaynaklarla sağlanacağına dair endişeler olduğu görülmektedir. Söz konusu bölgelerde kömürden çıkış sürecinde halkın ısınma ihtiyacının karşılaması birincil öncelik olarak görülmelidir." ifadeleri yer aldı.

Kömür yasağı, kışın şehirlerin sis örtüsüyle kaplanmasına yol açan ve insan sağlığını tehdit eder düzeye ulaşan hava kirliliğini azaltmayı amaçlıyordu. Ancak geçiş maliyetinin fazla olması nedeniyle çok sayıda yerleşimde halen kömürlü ısıtma sistemleri kullanılıyor.

Öte yandan, doğal gaza talebin artmasıyla fiyatların aniden yükseldiği ve bunun da ısınma ihtiyaçlarının karşılanmasını zorlaştırdığı belirtiliyor.

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