Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104123
ALTIN
145.704
DOLAR
3.4910
STERLİN
4.7053
EURO
4.1702
Kendisiyle evlendi
Kendisiyle evlendi
Sonbahar enfeksiyonlarından korunmanın 7 yolu!
Ders zili çaldı enfeksiyon dönemi...
Maden suyunu bardaktan içmeyin!
Maden suyunu bardaktan içmeyin!
Çocuklar pes etmeyi 'ebeveynlerinden öğreniyor'
Sakın pes etmeyin!
Hamilelikte bulantı ve kusmaya dikkat
Hamilelikte bulantı ve kusmaya dikkat

Çin'den Kuzey Kore'ye petrol ihracatına sınırlama

Çin'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları kapsamında Kuzey Kore'den tekstil ithalatını yasakladığı ve bu ülkeye petrol ürünleri ihracatını sınırlandırdığı bildirildi.

23 Eylül 2017 Cumartesi 12:21
Çin'den Kuzey Kore'ye petrol ihracatına sınırlama

Çin'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları kapsamında Kuzey Kore'den tekstil ithalatını yasakladığı ve bu ülkeye petrol ürünleri ihracatını sınırlandırdığı bildirildi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Pekin yönetiminin, rafine petrol ürünlerinin Kuzey Kore'ye ihracatını sınırlandırarak, Pyongyang yönetiminden tekstil ürünleri ithal edilmesini yasakladığı belirtildi.

Petrol ürünlerinden sıvılaştırılmış doğalgazın Kuzey Kore'ye satışının kısıtlanması kararının 1 Ekim'de yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, tekstil ürünleri ithalatında ise daha önce yapılan ithalat işlemlerinin tamamlanması amacıyla 10 Aralık'a kadar süre verileceği ve o tarihten sonra ithalatın tamamen durdurulacağı vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu yasak ve sınırlamanın, BMGK'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırım kararları çerçevesinde alındığı, 1 Ocak 2018'den itibaren Kuzey Kore'ye ihraç edilen petrol ürünlerinin de yıllık 2 milyon varil olacağı ifade edildi.

BMGK'DE OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLMİŞTİ 

Nükleer programını sürdüren Kuzey Kore'ye rafine petrol satışına sınırlama getirilmesi ve en büyük ikinci gelir kaynağı tekstil ihracatına ambargo uygulanması kararı, iki hafta önce BMGK'de oy birliğiyle kabul edilmişti. 

BMGK, Kuzey Kore'ye petrol satışının gelecek aydan itibaren yıl sonuna kadar üç aylık sürede 500 bin varil, 2018'de ise 2 milyon varil petrol ile sınırlandırılacağını açıklamıştı.

Aynı kararla BMGK, Kuzey Kore yönetiminin 760 milyon doları bulan ve ikinci en büyük gelir kaynağını oluşturan tekstil ihracatını da yasaklamıştı.

Çin, daha önce de BMGK kararları dolayısıyla Kuzey Kore'den ülkeye kömür ithalatını durdurmuş, demir, çelik, kurşun ve deniz ürünleri ithalatını da yasaklamıştı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa'da seçilmişlerin seçim günü
Fransa'da seçilmişlerin seçim günü
BM'de reform talepleri artıyor
BM'de reform talepleri artıyor
Almanya yarın sandık başına gidiyor
Almanya yarın sandık başına gidiyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim