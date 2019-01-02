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Çin'den Tayvan'a Barışçıl Birleşme Çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tayvan ile yeniden birleşmenin "hiçbir güç ve hiç kimse tarafından asla engellenemeyecek tarihi bir eğilim” olduğunu belirterek yeniden birleşme çağrısı yaptı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 10:49
Çin'den Tayvan'a Barışçıl Birleşme Çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi, başkent Pekin'deki Tiananmın Meydanı’nda bulunan Büyük Halk Salonu’nda Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi tarafından ilki 1979’da yapılan ve Tayvan ile Çin’in barışçıl birleşmesini savunan "Tayvan’daki Yoldaşlara Mesaj” etkinliğinin 40’ıncı yıl dönümünde konuştu.

Şi, İki Boğaz’ın birleşmesinin "hiçbir güç ve hiç kimse tarafından asla engellenemeyecek tarihi bir eğilim” olduğunu, iki yakadaki tüm yoldaşların "hiçbir güç ve hiç kimse tarafından asla değiştirilemeyecek doğal akrabalığı ve ulusal kimliği” paylaştığını kaydederek barışçıl birleşme ve tek ülke iki sistem ilkesinin yeniden birleşme için en iyi yaklaşım olduğunu söyledi.

Yeniden birleşme gerçekleştikten sonra Çin’in egemenliği altında Tayvan’ın yaşam tarzı, sosyal sistemi, özel mülkleri, dini inançları, yasal hakları, Tayvan’ın çıkarlarına tamamen saygı duyulacağını ifade eden Şi, “Hepimiz aynı aileyiz." diye konuştu.

Tayvan’ın Çin’in iç işleri olduğunu savunun Şi, danışma ve müzakerelerin de iki taraf arasında yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

ÇİN'DEN "GÜÇ KULLANMA" UYARISI

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Barışçıl yeniden birleşme için samimiyet ve çaba harcanacağı sözünü veren Çin lideri Şi, "Çinlinin Çinliyle kavga etmeyeceğini” ancak güç kullanmayı bir kenara bırakma sözünü veremeyeceklerini, tüm gerekli önlemleri alma opsiyonunun korunacağını dile getirdi.

Şi, barışçıl yeniden birleşme için geniş bir alan oluşturmayı arzu ettiklerini ancak ayrılıkçı etkinliklerin hiçbir şekline yer bırakmayacaklarını kaydederek "Tayvan’daki herkes Tayvan’ın bağımsızlığının sadece derin bir felaket getireceğini açıkça anlamalı.” uyarısında bulundu.

Şi ayrıca Tayvan ile yeniden birleşmenin hiçbir ülkenin adadaki meşru ve ekonomik çıkarlarına zarar vermeyeceğini sözlerine ekledi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen dün Pekin hükümetine Tayvan’ın varlığına ve Tayvan halkının “özgür ve demokratik" bir sistemde yaşama tercihine saygı duyması çağrısı yapmıştı.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükumet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti.

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Anahtar Kelimeler:
ÇinTayvançağrıHaber
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