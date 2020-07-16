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Çin ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,2 büyüdü

Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,8 küçülen Çin ekonomisi, ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,2 büyüdü.

16 Temmuz 2020 Perşembe 11:42
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Çin ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,2 büyüdü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, Gayrı Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artış gösterdiğini bildirdi.

İkinci çeyrekte sanayi üretimi, geçen yıla göre binde 9 artarken, hizmetler sektörü yüzde 1,6 ve ikincil sanayi kolları yüzde 1,6 küçüldü.

Ülkede GSYH, yılın ilk 6 ayında, yüzde 1,6 artışla 45,66 trilyon yuan (yaklaşık 6,53 trilyon dolar) büyüklüğe ulaştı.

Ekonominin ilk çeyrekteki küçülmenin ardından yılık bazda yeniden büyüme seyrine girmesi, toparlanma işareti olarak değerlendiriliyor.

Çin ekonomisi, geçen yılın sonunda Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan COVID-19 salgınının etkisiyle yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,8 küçülmüştü.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsÇin
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