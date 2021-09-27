Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler!

Ummanlı maceracılar tarafından Yemen'de keşfedilen gizemli delik araştırılmaya devam ediyor. Bir grup bilim insanı, deliğin içine indi. Jeoloji profesörü Mohammed al-Kindi içeride ilginç bir koku aldıklarını ve bu kokunun gizemli olduğunu söyledi. Deliğin, ölülerin ruhlarının toplandığı cin hapishanesi olduğu söylentisi dolaşıyor.

Umman'da maceracılar tarafından bulunan delikle ilgili tartışmalar devam ediyor. 'Cin hapishanesi' veya 'Dünya'yı yok edebilecek süper yanardağ' olduğu iddia edilen delikle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Bir grup bilim insanı, deliğin içerisine indi ve araştırma gerçekleştirdi.

Delikteki ilk izlenimleri hakkında açıklamalarda bulunan Jeoloji profesörü Mohammed al-Kindi, "İçeri indiğimizde garip bir hava vardı. Ayrıca burunlarımıza kötü bir de koku çarptı. Obrukta ölü hayvanlar var. Gerçekten gizemli bir bölge" ifadelerini kullandı.

Delikle ilgili korkutan söylentiler de kulaktan kulağa yayılmaya devam ediyor. Bu söylentilerden en dikkat çeken, deliğin bir cin hapishanesi olduğu yönünde. Bir başka iddia da deliğin 'Dünya'yı yok edebilecek süper yanardağ' olduğu iddiası.

Bilim insanları, obruktan su, kaya parçası ve toprak aldıklarını belirterek bunların incelenmesi sonucunda oluşturulacak kapsamlı raporun önümüzdeki günlerde yayınlanacağını açıkladı.